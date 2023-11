Ultravioletta, "panna"? Si scatena il pubblico di Reazione a Catena: la prova del complotto

13 novembre 2023 a

a

a

"Non siamo molto convinti, perché panna ci ha completamente confuso". Nunzio, uno dei tre componenti degli Ultravioletta, prova a dare la risposta all'Ultima catena, la parte finale di Reazione a catena in cui i campioni si sono confermati tali.

La catena, con la parola da individuare che dovrebbe collegare "scelta" e "panna", appunto, ha lasciato interdetti sia i concorrenti in studio sia le decine e decine di telespettatori che come da tradizione seguono e commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter, la puntata (registrata) dell'amatissimo quiz spacca ascolti del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

"Succede ogni volta che cambiano i campioni". Ultravioletta, sospetto estremo su Reazione a catena

La risposta è "scrematura", una dei tre campioni ci arriva ma solo dopo il gong, una volta che le cuffie erano già state tolte dopo il "gong" degli autori. La risposta abbozzata da Nunzio, "scoperta", è un evidente salita al patibolo. La posta in gioco, poco più di 10mila euro, non autorizza sogni di gloria. Tra i commenti dei telespettatori, così, fioccano le critiche agli autori.

"Allora dovevate mettere latte, non panna! Scrematura del latte!", contesta un utente spaccando il capello in quattro. "IL BASTARDO" (velo pietoso sulla scelta del nickname), invece abbozza una spiegazione complottista, che come sempre va per la maggiore: "Se dicevano scrematura era scremata... e viceversa". Traduzione del (retro) pensiero: il complotto degli autori e il budget risicato, o chissà cos'altro, avrebbero comunque fatto in modo di far perdere i campioni in carica.

Ultravioletta, "praticamente un caz***o": Reazione a catena, finale choc

Momenti di ilarità, peraltro, alla comparsa della parola "panna". Uno dei concorrenti riflette sulla possibilità che la chiave da individuare sia "schiuma" e su X qualcuno riesuma l'indimenticabile video cult di Antolla Clerici che ormai parecchi anni fa, a La prova del cuoco, era alle prese con una concorrente da casa piuttosto arruffona. "La borra, Antonella, la borra!", era la sconvolgente risposta alla domanda di Antonellina "fa schiuma ma non è un sapone".