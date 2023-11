Diario del giorno, cifre clamorose: ecco chi guarda il programma

Klaus Davi 17 novembre 2023 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg4 - Diario del giorno)

L’agenda politica, condizionata da guerre in Ucraina e Medio Oriente, caso Indi e scioperi, non ha per nulla assopito i timori degli italiani in merito alla questione sicurezza. Anche se la politica non ne parla, i dati Auditel sono inequivocabili. Nelle ultime ore i programmi che hanno trattato i temi baby gang, risse tra bande o del filo spinato usato in un quartiere di Milano per contrastare i pusher hanno avuto boom d’ascolti.

In primis Tg4 - Diario del Giorno che martedì ha ottenuto la media del 6.3% di share con punte dell’8% nel blocco dedicato: l’inviato Gigi Sironi ha raccontato la situazione di un quartiere periferico milanese e la paura dei suoi abitanti costretti a barricarsi in casa dopo le 18 a causa della presenza di personaggi pericolosi. Ma chi guarda Diario del giorno? Un bacino per lo più over 65 (6.5% di share) diffuso nei piccoli e medi comuni e nelle città sotto 100mila unità (oltre il 5%). Prevale un target con titolo di studio elementare (quasi 7%).

Il tema è stato affrontato anche in altri talk ma il caso dell’approfondimento pomeridiano del Tg4 è emblematico perché a Milano esiste un problema sicurezza che, come si evince anche da questi segnali, non è stato affrontato.