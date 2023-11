Ballando, Guillermo Mariotto-choc: esplode la rivolta, "ridicolo! Cacciatelo!"

19 novembre 2023 a

Una tempesta di critiche si è abbattuta su Guillermo Mariotto, notizia che non sorprende considerando la propensione dello stylist venezuelano a prendere posizioni spesso controverse. Durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle - il format condotto da Milly Carlucci su Rai 1, la puntata è quella di sabato 18 novembre -, Rossella Erra e Simone Di Pasquale sono scesi in pista come ballerini per una notte, interpretando i ruoli popolari della giuria ufficiale. Come da tradizione, i due schieramenti non hanno trovato accordo. Tuttavia, oltre alle divergenze abituali, è emerso un chiarimento dopo la performance di Rossella e Di Pasquale.

Selvaggia Lucarelli ha irriso Rossella, adottando un atteggiamento falsamente entusiasta e imitando la tribuna del popolo. Mariotto, d'altro canto, ha affermato che la loro esibizione è stata scadente. La situazione è precipitata durante le votazioni, momento in cui i giurati, di norma, assegnano automaticamente un 10 ai ballerini per una notte. Il punteggio accumulato contribuisce al tesoretto distribuito da Alberto Matano alla fine dell'episodio. Tuttavia, in questa occasione, il bottino del tesoretto è stato più esile del solito poiché Guillermo ha deciso di dare un voto zero a Erra e Di Pasquale (mentre Zazzaroni ha assegnato 9 e gli altri tre giurati hanno dato 10).

Questo gesto ha scatenato una valanga di commenti sui social media. Numerosi telespettatori si sono riversati su X, ex Twitter, esprimendo una cascata di critiche verso lo stylist. "Vergogna", "Dovrebbe essere squalificato", "Ridicolo", "Antisportivo" sono solo alcune delle reazioni. Mariotto ha fatto incetta di biasimi. La reazione di Erra all'assegnazione del voto zero? "Mi dispiace solo che toglie punti ai concorrenti", commenta la tribuna del popolo.

Mariotto è noto per essere un personaggio dal carattere singolare, spesso votato al politically incorrect. Nonostante una parte del pubblico richieda la sua espulsione da anni, bisogna ammettere che, a prescindere dalle simpatie e antipatie, Mariotto ha un impatto televisivo. Milly Carlucci, esperta del piccolo schermo, ne è consapevole e lo tiene stretto per questa ragione. Lo share, in fondo, è tutto...