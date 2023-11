Ballando con le stelle, rissa Mammucari-Caprarica: "Ecco qual è la verità"

16 novembre 2023 a

Da giorni non si fa che parlare della rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica a Ballando con le stelle, il talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Ma come sono andate davvero le cose? Selvaggia Lucarelli aveva parlato di uno scontro in cui i due erano quasi arrivati alle mani. Ma il giornalista, volto storico della Rai, a La Vita in Diretta ha detto la verità su quanto successo: "Non c'è stata una rissa, c'è stata semplicemente una discussione molto accesa, ma nessuna rissa". Quindi Caprarica, rivolgendosi a Matano, ha ironizzato: "Ti sembro tipo da rissa? Semmai da duello".

E ancora, ha aggiunto: "Io ho accettato l'ironia e l'autoironia, altrimenti non avrei partecipato al programma, ma la battuta sul cane morto su una zampa sola era di cattivo gusto, io non ho insultato nessuno sul piano personale".

"Bruciato, un cane". Mammucari-Caprarica, dietro le quinte finisce malissimo: "Lo hanno portato via"

Non è d'accordo con Caprarica, Paola Perego: "Non è vero, lui con la battuta del cane si riferiva al tuo modo di ballare, tu l'hai punto sul vivo colpendolo sul piano personale". In ogni caso, ha confermato la stessa Perego, non c'è stato alcuno scontro fisico, solo una discussione molto accesa.

"Avevo pensato di lasciare la trasmissione, perché immaginavo che ne sarebbe scaturito questo genere di polemiche che io ritengo chip", ha concluso Caprarica. "Poi ho cambiato idea, perché mi sarebbe sembrata una mancanza di rispetto, cosa a cui tengo molto... È giusto che io rimanga al mio posto per rispetto dello show, della squadra e di Milly".