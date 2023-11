Jannik Sinner, terremoto su Reazione a catena: clamoroso, salta la puntata

20 novembre 2023 a

Il terremoto Jannik Sinner sconvolge anche i palinsesti. Dopo aver condizionato le prime serate di giovedì per il match con Rune (anche a Mediaset), domenica la finalissima delle Atp Finals contro Nole Djokovic ha costretto Rai 1 a non mandare in onda i due seguitissimi quiz, Reazione a catena nel preserale e Affari tuoi nell'access prime time, con il Tg 1 che si adegua e inizia solo dopo la fine della diretta dal Pala AlpiTour. Reazione a catena e Affari tuoi, annuncia viale Mazzini, saranno comunque visibili su RaiPlay (on demand) dal momento che le due puntate sono state registrate. Ma qualcosa va storto.

Su X, l'ex Twitter, gli appassionatissimi telespettatori del quiz diretto da Marco Liorni questa volta si ritrovano non per commentare le imprese le "nefandezze" di questo o quel concorrente (venerdì sera, per esempio, erano tutti impazziti per il colpaccio dei Semiseri, in grado di strappare il trono ai campioni in carica Ultravioletta protagonisti di 10 vittorie di fila e di aggiudicarsi ben 45mila euro di montepremi all'Ultima catena al primissimo colpo), ma il buco in palinsesto.

"La puntata di Reazione a catena di oggi 19 novembre è la prima di questa edizione a saltare per cambio di programmazione di Rai 1. La puntata del 30 settembre era stata trasmessa solo parzialmente", ricorda il profilo di "Statistiche Reazioni a catena". I fan però sottolineano innervositi un piccolo giallo: "Quando mettono la puntata su RaiPlay?". Già perché ancora al momento in cui scriviamo quest'articolo, lunedì mattina alle ore 10, la puntata su RaiPlay non c'è.

La protesta è veemente: "Ok ma almeno caricassero la puntata...", "Sì ok ma quando la caricano la puntata?", "Ragazzi caricate la puntata!!!!", "Siccome siamo italiani e ci teniamo alla scaramanzia ma perché non darla su Rai 2 che aveva portato tanto bene a Sinner ma soprattutto mamma non si lamentava che stasera non c'è Reazione a catena", "Ma la puntata?", "La puntataaaaa". Fino a una idea "estrema: "Perché non è stata caricata la puntata? Paura che nessuno guardava il tennis?io proporrei doppia puntata una al posto della Balivo e una al solito orario, tanto la Balivo piangerà e basta oggi".