Costantino Vitagliano, il dramma: "Ho una malattia rara, non sanno come curarla"

Era un po' che non si vedeva in televisione dopo l'enorme successo di Uomini e donne. L'ex tronista, forse il più famoso e sicuramente il primo, Costantino Vitaliano è tornato sotto i riflettori della cronaca non per via di nuovi impegni lavorativi, ma per via di un post pubblicato su Instagram nel quale rivela di trovarsi in una fase delicata della sua vita, dalla quale - per ora - non sa come e quando uscirà.

"Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qui" ha comunicato Costa - così lo chiamavano all'apice del successo - ai suoi followers che immediatamente si sono preoccupati per lui. "Un grosso in bocca al lupo", "Non ci far stare in pensiero", si legge sotto il suo post su Instagram.

In realtà quello che scrive Costantino Vitaliano è preoccupante: sarebbe infatti stato colpito da una malattia rara. "Sono qui da sette giorni per una cosa rara, talmente rara", specifica l'ex tronista di Uomini e donne, "che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati a una conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere". In bocca al lupo Costa.