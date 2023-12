Bonolis, "tra le p***e": frase sulla D'Urso, qualcosa non torna

02 dicembre 2023 a

Non sfugge nulla ai solerti telespettatori di Ciao Darwin, soprattutto ai più maliziosi a cui basta una incertezza, una battuta, uno sguardo per montare dei casi nazionali.

E così nella seconda puntata esplode il caso "Barbara D'Urso". Ricapitoliamo. In scena va in onda una delle classiche gag tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con il "maestro" che porta in studio un ospite, o forse meglio un "disturbatore". Bonolis non la prende benissimo e lo apostrofa così: "La signora D'Urso aveva Ilaria Dalle Palle e lui mi ha portato quello tra le p***le", spiega ammiccando al pubblico.

"Copriti!". Disastro al Genodrome: Paolo Bonolis rosso d'imbarazzo

Ma qui succede qualcosa di strano, di anomalo. Nel bel mezzo della battuta, e per la precisione su "aveva", la regia stacca da Bonolis per inquadrare per qualche attimo Laurenti che sgattaiola con l'ospite dietro le quinte, quindi torna sul conduttore che completa la frase.

L'audio però non sembra combaciare con il resto del siparietto e qualcuno, condividendo il video, lancia l'ipotesi: il video, registrato in estate, è stato ridoppiato con intervento anche in fase di montaggio per sostituire "ha Ilaria Dalle Palle" con "aveva", proprio perché tra registrazione e messa in onda nel frattempo Barbara D'Urso ha rotto con Mediaset. Verità o semplice suggestione?