Le Amichette vincono a Reazione a catena, la rivolta per "arrotino"

Incontenibili le Amichette, e incontenibili gli haters e i complottari. A Reazione a catena si recita ogni sera lo stesso copione: in studio le tre brianzole Alessandra, Milena e Simona si confermano campionesse incontrastate e marciano a suon di record anche in quanto a montepremi. "Con questa vincita - sottolinea il profilo X Statistiche Reazione a catena, sempre informatissimo e memoria storica della trasmissione - le Amichette superano le Amiche in Onda per appena 6 euro e sono seconde nella classifica delle squadre che hanno vinto più soldi!".

I 1.600 euro vinti all'"ultima catena" del quiz preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni le espone però alla raffica di sospetti dei fan (e degli hater) che si ritrovano ogni sera prima del Tg1 sui social per commentare in tempo reale la puntata.



"Saranno brave, con qualche aiutino nell'intesa, ma, sinceramente non le sopporto più... Troppi ammiccamenti, risatine, confidenze", scrive una telespettatrice. Un altro appassionato provoca: "Ma aiutiamole a queste quasi un po’ di più ma daiiii". Il leit motiv è il solito: "Anche stasera regalati", accompagnato dal solito, polemico "Non parlo più che è meglio" ed emoticon di pagliacci assortiti.

A far disperare i telespettatori la parola da indovinare, "arrotino". "Anche stasera facilissima!!! Altri 1.600 euro regalati", si legge su X. E ancora: "Vabbè devono sempre farle vincere in qualche modo, che schifo". Le parole-indizio erano "ruota" e "donne" e proprio quest'ultima ha provocato la protesta di qualcuno: "Basta - è la battuta -, voglio che gli arrotini chiamino anche gli uomini". Odor di patriarcato anche qua?

Autori di Reazione a catena contestati anche per un'altra occasione. "Nelle carte francesi i semi sono i colori", spiega Liorni, provocando la rivolta a casa: "Chiudiamo tutto. Ridatemi la Ghigliottina per favore" (il gioco simbolo de L'Eredità, che sostituirà tra qualche settimana il quiz). E c'è chi si scalda: "I colori sono i semi??!! Ma siete seri!!!??? I colori sono due e i semi quattro!!"