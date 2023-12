Amichette fuori da Reazione a Catena? Lo sfregio: "Stappo quello buono"

01 dicembre 2023 a

C'è chi proprio non digerisce il clamoroso successo delle tre Amichette, le preparatissime signore brianzole che stanno scalando a suon di vittorie le classifiche di presenza di Reazione a catena.

"Tredicesima vittoria di puntata delle il 30 novembre e settima vincita - sottolinea l'informatissimo profilo di X Statistiche Reazione a catena, inestimabile archivio e banca dati del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni -: ma non basta per diventare la squadra che ha vinto di più in questa edizione, servono ancora 1.600 euro per sorpassare le Amiche in Onda e 2.200 per le Tre e Lode".

Le Tre amichette? Un caso a Reazione a catena: "Pagliacci, un altro regalo"

I numeri insomma sono dalla loro parte, a un passo dall'impresa che potrebbe incoronarle come le migliori campionesse della stagione. Eppure, in tanti rimpiangono gli indimenticati Dai e dai, trio di campioni uscito a testa altissima a fine estate e considerato da molti penalizzato dagli autori con "ultime catene" impossibili o quasi.

"Mi fate pena!". Dopo l'ultima parola, bufera a Reazione a Catena: Tre Amichette travolte

Dal complottismo spinto agli insulti più sfacciati, purtroppo, il passo sui social è spesso brevissimo. E così capita di leggere, tra le decine di soliti commenti su X in tempo reale, anche parole di questo tipo: "Il giorno in cui queste tre sciure scappate di casa lasceranno Reazione a Catena giuro che stappo quello buono".

"Gli auricolari di Alessandra". Tre Amichette, accuse fuori controllo a Reazione a catena

Dopo aver eliminato in scioltezza le quasi omonime sfidanti Amiche bestiali, su Alessandra, Milena e Simona ecco piovere l'odio di alcuni commentatori, che pensando di fare una battuta simpatica hanno invece semplicemente oltrepassato il segno. Una pessima abitudine dura a morire.