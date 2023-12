Reazione a Catena, le Amichette da record: ottava vincita, quanto si portano a casa

01 dicembre 2023 a

a

a

Le "Amichette" si sono riconfermate campionesse a Reazione a Catena, il fortunato e seguitissimo game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. A sfidarle, nella puntata andata in onda questa sera, il trio dei "Fuoricampo“. Che però non ce l'ha fatta a superare lo scoglio dell'Intesa vincente. Le "Amichette" sono riuscite ad arrivare alla fase finale del gioco con la notevole somma di 103mila euro. Purtroppo, però, non hanno conservato l'intera cifra al momento dell'ultima parola. A quel momento della gara, infatti, il montepremi del trio è sceso a 3219 euro.

Gli "indizi" a disposizione delle campionesse erano la parola "Ruota" e una parola che iniziava con "Ar" e finiva con "o". Le amichette, a quel punto, hanno deciso di comprare il terzo elemento, “Donne”, scendendo a 1610 euro di montepremi. E infine hanno provato a indovinare la parola finale dando come risposta “Arrotino”, che poi si è rivelata essere esatta. Le campionesse, quindi, sono riuscite a portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata. E i telespettatori le ritroveranno nella puntata di domani. Si tratta della loro ottava vincita, che le porta a un passo dal superare il traguardo di un’ex squadra campione di questa edizione: le "Amiche in Onda".

"Stappo quello buono!": fatte fuori da Reazione a Catena, sfregio alle Amichette

Alla fine della puntata, prima di passare la linea al Tg1, il conduttore si è precipitato a dare una mano a Milena, che aveva perso la scarpa dopo aver esultato per la vincita. “Come Cenerentola”, ha scherzato la concorrente, cercando di sdrammatizzare.