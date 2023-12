MIlly Carlucci e Zlatan Ibrahimovic? Tam-tam in Rai: girano strane voci

02 dicembre 2023 a

Milly Carlucci punta all'effetto a sorpresa. La conduttrice di Rai 1 starebbe pensando a un ospite di eccezione per Ballando con le Stelle. Chi? Niente di meno di Zlatan Ibarhaimovic. Stando al settimanale Oggi la conduttrice sarebbe disposta a tutto pur di consolidare e aumentare gli ascolti di questa ultima edizione del talent. Dopo aver speso non pochi soldi per coprire i costi dei cahet dei famosi ballerini in gara, Milly punta tutto sul calciatore. La conduttrice lo starebbe corteggiando per averlo come ospite d'onore in una delle prossime puntate del suo show. Ma Ibra non sembra ancora essersi convinto. Il motivo? Ancora una volta questione di budget: "la produzione della trasmissione - si legge - non riuscirebbe a coprire la cifra per assoldare il campione".

Intanto, ospite de La Volta Buona, la Carlucci ha svelato un’anticipazione della nuova puntata. In collegamento con Caterina Balivo, Milly ha parlato delle due eliminazioni e ha spiegato il motivo di questa scelta. "Non sono da sola, abbiamo appena finito una prova e sono qui con Giovanni Terzi. C’è un colpo di scena in questa nuova puntata perché non vedrete una sola eliminazione ma due e tutto qui in diretta".

Da qui l'appello ai ballerini in erba: "Siccome la classifica è corta ormai. Già abbiamo avuto nelle scorse settimane delle eliminazioni. Direi a tutti i concorrenti di preparasi bene, soprattutto il secondo ballo. Quello che serve per lo spareggio. Quindi tutti pronti allo spareggio e prepararsi è una cosa saggia. Siamo molto avanti con il programma bisogna essere belli forti in questa parte".