I Galletti, "bisogna fargli causa": rivolta a Reazione a catena

I Galletti hanno smentito le previsioni funeste e i profeti di sventura che li volevano eliminati dopo una sola serata, ma a Reazione a catena si scatena l'inferno contro gli autori a causa di una... causa.

Ricapitoliamo: dopo aver sconfitto le super campionesse Amichette, il trio di Rovetta (Bergamo) ha avuto la meglio sulle sfidanti, le Multivitamine, confermandosi così per la seconda puntata di fila nel quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Tuttavia, alla Catena finale, i telespettatori che seguono la trasmissione da casa commentando rigorosamente in tempo reale su X (l'ex Twitter) sono andati su tutte le furie.

La parola-chiave da indovinare per aggiudicarsi il montepremi è "causa" ma il collegamento con gli ultimi due indizi, "via" e "bandiera", appare a molti labile. Molto labile. E sui social si scatena letteralmente una pioggia di proteste.

"Bisognerebbe fargli 'causa' per una parola così fuori da ogni logica", scrive un utente. La raffica di commenti negativi è francamente impressionante: "Stasera la parola finale supera la più sfrenata capacità di immaginazione", "Sposare una causa = sposare una bandiera", "Causa?? Ma anche no!! Come si lega con bandiera???", "Secondo me i collegamenti a volte se li inventano", "Baaaaa! Non mi è garbata questa ultima parola!", "Via.. a CAUSA?... hanno anche il coraggio di dirle certe idiozie?", "Che vaccata di definizione...", "Una bandiera è il simbolo di una causa? Seee vabbé", "Stasera molto tirata la parola finale!", "Vuoi tu bandiera sposare questa causa", "Causa e Via non ci azzeccano una ceppa... Così... Per dire...".

Gran finale, si fa per dire, con i complottismi ("La Rai non sa cosa inventarsi per non pagare") e con gli insulti: "Causa. M'era avanzato un vaff***o". "Chec***ta". E l'immancabile "Caz***a (degli autori).