Simona Ventura e Terzi, lacrime in diretta a Ballando

Lacrime di commozione sabato sera a Ballando con le stelle. Il clou della serata è stato il momento in cui Giovanni Terzi ha chiesto in diretta alla compagna, Simona Ventura, di sposarlo, sotto lo sguardo commosso dei genitori della futura sposa, accanto a lei sulla pista, e della conduttrice Milly Carlucci.

Le nozze erano nell’aria: «Ci sposiamo entro il 2024, per condividere con gli amici la nostra gioia», aveva annunciato Terzi qualche giorno fa in un’intervista a Repubblica. E così sabato sera, dopo l’esibizione della compagna, si è fatto coraggio, avanzando verso di lei: «Volevo proprio in questo luogo dire una cosa a Simona, che è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato la vita, me l’ha cambiata anche accogliendo tutti i miei difetti: il 6 luglio, vuoi diventare mia moglie...», ha detto il giornalista e scrittore infilando l’anello al dito di Simona, che ha accolto la proposta tra le lacrime: «Sì, va bene». Poi la battuta, rivolta alla conduttrice: «Milly, che te possino». «Siamo tutti testimoni di una cosa meravigliosa», il commento della Carlucci, prima del valzer della coppia Ventura-Terzi sulle note di Questo amore splendido.

Tra confessioni di tradimenti subiti, una tendenza ormai tra le celebrity, da Ilary Blasi a Belen Rodriguez, e battibecchi sempre più movimentati quest’anno a Ballando, il momento di dolcezza ha fatto centro: il video è virale online e Ballando ha vinto la sfida degli ascolti, crescendo rispetto alla scorsa settimana, con una media di 3 milioni 334mila telespettatori pari al 23.74% di share. Prima di scendere in pista per il tango con Samuel Peron, Ventura aveva commosso il pubblico parlando nella clip registrata della figlia Caterina, che oggi ha 17 anni e studia a Londra, adottata dalla conduttrice quando aveva meno di due mesi.

«La madre, una mia parente, era in difficoltà», ha rivelato Simona. «È stata il regalo più grande della mia vita, l’abbiamo inondata di affetto». Dopo l’affido, l’adozione vera e propria, con il via libera dei genitori naturali: «Un gesto d’amore incredibile, perché hanno pensato alla felicità di Caterina e non a loro stessi». L’ex conduttrice di Mai dire gol, Le Iene, L’Isola dei Famosi e del festival di Sanremo è stata già sposata con Stefano Bettarini: dall’unione sono nati i figli Niccolò, nel 1998, e Giacomo, nel 2000, molto legati a mamma Simona che hanno accompagnato anche in studio a Ballando. Anche i due giovani hanno parlato del rapporto con Caterina: Giacomo, in particolare, ha ammesso che all’inizio- aveva solo sei anni quando la piccola arrivò a casa - era un po’ geloso,«ma oggi darei la mia vita per lei», ha sottolineato.