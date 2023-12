Mamme nella media, "il punto più basso di questa edizione": Reazione a Catena, pubblico sconvolto

12 dicembre 2023 a

Hanno vinto il titolo mandando a casa le Caterine, ma a Reazione a catena pochissimi telespettatori sembrano credere nelle capacità delle nuove campionesse, le Mamme nella media. La performance delle tre signore, protagoniste del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, in effetti non è stata memorabile complice forse l'emozione comprensibile del debutto in tv.

Come nota il sempre precisissimo profilo di X "Statistiche Reazioni a catena", infatti, "il montepremi di 72.000 euro accumulato dalle Mamme nella media il giorno 11 dicembre nella loro prima puntata a Reazione a catena è il più basso di questa edizione". Complici i tanti errori nel corso della puntata e della Intesa vincente, a cui poi si sono aggiunti quelli nell'Ultima catena, con dimezzamenti a getto continuo e parola finale "carabinieri", neppure indovinata tra lo scherno dei appassionati che hanno seguito la puntata in tempo reale su X, l'ex Twitter.

"Comunque le ultime catene di esordio (per qualcuno le uniche) sono sempre semplici", è il leit motiv di tutta la stagione, che non è mancato tra i commenti neppure in questo caso. "E' una mia impressione oppure ogni nuovo trio che vince la puntata si ritrova una versione facilitata della catena finale?", domanda un altro utente. "Questa catena è proprio una barzelletta", si legge, o anche "Una catena così facile era un po' che non si vedeva. Ma queste domani sera vanno a casa perché sono davvero scarse".

La critica sulle mamme è spietata. "Queste durano quanto un gatto in tangenziale", "Non ci arrivano", addirittura "Stanno dicendo solo str***te, non ci arrivano proprio nonostante è semplicissimo". E c'è chi azzarda: "A Cina dovevano essere eliminate d'ufficio". Il rimpianto per i campioni del passato è forte: "Mi è spiaciuto per le sorelle, erano meglio di tante altre squadre a cui hanno 'regalato' molto di più", o ancora "Ma quindi le Caterine basta per l'eternità?" o "Mentre sento i loro ragionamenti, penso ai tempi dei Tre di denari...".