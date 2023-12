Trio Stellato, cala il gelo a Reazione a catena: "Prendeteli a fucilate"

23 dicembre 2023 a

"Bersaglio" centrato per Rosie, Emanuela e Giorgia, il Trio Stellato di Reazione a catena. Le tre campionesse si confermano tali e all'Ultima catena indovinano la parola corretta, "bersaglio" appunto, che lega "tondo" e "fine". Le signore portano così a casa 2.000 euro: non un montepremi da urlo, ma che garantisce comunque qualche regalo di Natale non troppo banale.

Risate in studio e un certo entusiasmo, con Marco Liorni, conduttore del quiz del preserale di Rai 1, che scambia con le campionesse l'ormai canonico "cinque".

Sui social, intanto, anche all'antivigilia di Natale decine di telespettatori appassionati si radunano su X, l'ex Twitter, per commentare in tempo reale la puntata. E piovono le classiche critiche nei confronti dei poveri autori. Qualcuno, per la verità, critica anche il Trio Stellato, arrivato in fondo con qualche intoppo di troppo confermato dall'esiguità del bottino finale. "Poco intuitive...", scrive un utente. "Sbagliano la più facile", "Comunque... nun sanno un caz***o!", "Ma c'hanno un c***o!".

Quando Liorni tira in ballo il detto "Atene piange Sparta non ride", parte il fuoco di fila: "Fucilate gli autori", "Chissà se nel frattempo il conduttore si è reso conto che 'Se Atene piange Sparta non ride' ha un significato praticamente opposto di 'Mal comune mezzo gaudio'". Non finisce qua. Di seguito altre perle alla rinfusa di una normale serata di "gogna" social. "Modi di dire che hanno inventato gli autori ubriachi", "'Grado investito', investirei gli autori". E così via. Buon Natale a tutti.