Rocco Siffredi in lacrime a Ballando: "Sono tornato a vivere"

Emozioni forti, fortissime in occasione della finale di Ballando con le stelle, su Rai 1. Lorenzo Tano Siffredi e Lucrezia Lando hanno finito la loro esibizione e in studio, davanti alla giuria, c'è anche il papà del giovane concorrente, il mitico Rocco Siffredi.

Il divo più famoso del cinema a luci rosse italiano e mondiale si mostra nella sua veste meno nota e più intima, quello di un papà preoccupato e commosso. "Ha gli occhi lucidi per davvero", annuncia la padrona di casa Milly Carlucci. Rocco la abbraccia, non riesce a parlare, si inceppa. "Cosa ti ha commosso di più di questa situazione?", chiede Milly alludendo anche al legame nato tra il figlio e Lucrezia.

"Voglio ringraziare tutti voi - spiega Siffredi - perché avete dato la possibilità a noi, alla nostra famiglia ma soprattutto a lui (dice indicando il figlio, ndr) di tornare a vivere. Grazie".

"Io personalmente mi sento un pelino responsabile, per via del mio lavoro", spiega ancora l'attore, scendendo nei dettagli più privati: "Spero che il loro amore faccia completamente dimenticare il primo amore di Lorenzo, purtroppo per via del mio status, i genitori di lei non amavano molto e hanno preferito staccare il tutto. Lui ha sofferto talmente tanto che eravamo tutti molto preoccupati. Per me vederlo qui...". Siffredi non riesce a finire la frase, ancora sopraffatto dall'emozione.

"Ti capisco benissimo - lo soccorre la presentatrice -. La sofferenza di un figlio o di una figlia per noi è molto più dilaniante di una nostra sofferenza".