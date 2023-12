Ballando, "blackout" e disastro: cosa va in onda su Rai 1

24 dicembre 2023 a

Brutto imprevisto a Ballando con le stelle, su Rai 1. La finalissima dell'edizione 2023 è stata funestata da un clamoroso incidente tecnico in studio che ha costretto la rete a una programmazione d'emergenza.

Dopo la mezzanotte, infatti, un blackout ha gettato lo studio nell'oscurità rendendo impossibile la continuazione della diretta. Dalla regia mandano subito in onda una pubblicità al termine della quale, non essendo stato ancora risolto l'inconveniente, sono andati in onda i vecchi sketch d'archivio di Techetechetè. Una soluzione tappabuchi a cui a viale Mazzini ricorrono spesso e volentieri.

Non proprio il massimo, però, dato che il problema è occorso in un momento di ascolti molto alti (nonostante l'ora), tra i più attesi di tutta la stagione e con il pubblico a casa ignaro di come sarebbe finita la sfida.

"E' saltato l'impianto elettrico", ha dovuto scrivere Milly Carlucci sui social, per avvisare gli appassionati. "E' incredibile, succede anche nelle migliori famiglie, la tecnologia ci può tradire", il commento imbarazzato della conduttrice al rientro della diretta. Seguono minuti di caos, in cui sia Milly sia la giuria sembrano in tilt, indecisi sul da farsi.

Alla fine, la gara riprende e alla fine a vincere è Wanda Nara, in coppia con il super-maestro Pasquale La Rocca, davanti al duo Simona Ventura e Samuel Peron (al passo d'addio, era la sua ultima presenza a Ballando).