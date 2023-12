Ballando con le stelle, chi lascia a pochissime ore dalla finalissima

23 dicembre 2023 a

Colpo di scena a una manciata di ore dalla finalissima di Ballando con le stelle 2023. A dire addio a Milly Carlucci sarà un volto storico del talent vip di Rai 1, il ballerino Samuel Peron. Una colonna della trasmissione, dal momento che il maestro è presente fin dal 2005 e che quest'anno fa coppia con Simona Ventura.

Ad annunciare, anzi "sparare" la notizia è l'esperto di indiscrezioni televisive Davide Maggio sul suo omonimo sito. Resta da capire se Peron lo annuncerà all'inizio o alla fine delle sue esibizioni con SuperSimo, in ogni caso la notizia già abbondantemente filtrata e diventata virale sui social tra gli appassionati di Ballando potrebbe spostare equilibri e voti tra i concorrenti in gara. C'è chi infatti prospetta una reazione "emotiva" e una spinta notevole al duo Peron-Ventura.

Una vittoria sarebbe per il ballerino e coreografo la seconda in carriera dopo quella del 2007 insieme all'attrice Maria Elena Vandone. Nella sua carriera nel programma, Samuel ha ballato in coppia con dive come Anna Oxa, Martina Stella, Iva Zanicchi (memorabile, in una edizione particolarmente polemica) e Sabrina Salerno.

Dietro alle poche vittorie rispetto alle edizioni a cui ha partecipato c'è un motivo per così dire tecnico: molto stimato nell'ambiente, a Peron sono state spesso assegnate partner non proprio a loro agio con la danza. Missioni "impossibili" o quasi che Peron ha assolto spesso nel migliore dei modi. Anche per questo la sua assenza, fin dal prossimo anno, sarà particolarmente pesante.