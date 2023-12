Affari Tuoi, frase-choc della concorrente: "L'ultima volta". Amadeus replica con un gesto pazzesco

22 dicembre 2023 a

Non resta che toccare ferro, ad Amadeus. Molti telespettatori che seguono Affari tuoi e commentano in tempo reale su X (l'ex Twitter) le puntate dell'amatissimo quiz dell'access prime time di Rai 1 non hanno potuto fare a meno di notare il gesto scaramantico del conduttore di fronte a una battuta (infelice) sfuggita alla "pacchista" di serata.

Giovedì sera tocca a Morena (accompagnata) dal compagno Massimiliano tentare la sorte in studio, come rappresentante del Piemonte. La signora proveniente da Nichelino è visibilmente emozionata, in un paio di occasione scoppia addirittura a piangere per la tensione, a domanda diretta balbetta sulla data della morte dell'amata nonna (scatenando le ironie perfide di qualche utente). Ma il clou della serata si registra quando, rivolgendosi al presentatore, si lascia sfuggire di bocca una espressione, per la verità, piuttosto equivocabile: "Stasera è l'ultima volta che ci vediamo", spiega. E una telespettatrice commenta: "E Amadeus ha fatto gli scongiuri". D'altronde, come dare torto al direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.

Per il resto, la coppia piemontese è tornata a casa con 25mila euro in tasca, avendo accettato l'offerta del Dottore tentatore a fronte di 100mila euro ancora in ballo. Niente cambio pacco proposto, stavolta (e questo ha fatto sorgere più di un dubbio tra gli appassionati, "e il Dottore anche stasera ha risparmiato 75.000 euro", ma nessun rammarico per la concorrente, visto che il malloppone non era nel suo pacco.

C'è però anche chi prevede guai per Morena e Massimiliano una volta tornati a casa: "Se offre poco è perché lei ha tanto. Oppure perché sa che a prescindere accetterebbe. In qualsiasi caso sta coppia si lascerà perché aveva ragione l'altro". Auguri.