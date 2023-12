Carla, "cambio il pacco". Affari tuoi, finisce in dramma

27 dicembre 2023 a

a

a

Finale drammatico ad Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. La concorrente del 27 dicembre, la cosiddetta "pacchista" è Carla da L'Aquila, Abruzzo, accompagnata dalla mamma, la signora Stefania.

Cinque di rito a inizio avventura. In mano si ritrovano il pacco numero 15 che tutti, mamma e figli per prima, si augurano contenga 300mila euro, il massimo del montepremi previsto. Si va come sempre a esclusione, "saltano" subito bottini interessanti come 75mila e 50mila euro e l'umore si fa pesantuccio.

Si arriva alla prima offerta del Dottore, con ancora in palio 100mila euro, unico "bersaglio grosso" ancora disponibile. Il Dottore spariglia e offre alla concorrente di scegliere lei cosa fare e Carla opta per il cambio pacco, mandando in missione la mamma. Via il pacco numero 15, Stefania lo scambia con il pacco numero 2, quello della Campania.

"Ero la testimone, sono andata a letto col promesso sposo": corna e choc ad Affari Tuoi, Amadeus sconvolto

Amadeus a questo punto decide di far aprire subito il "vecchio" pacco, per capire se il Dottore ha fregato mamma e figlia. Dentro ci sono proprio i 100mila euro, lo studio esplode in un boato di disappunto perché il premio massimo rimasto è di "soli" 30mila euro. "Avete deciso voi il cambio", ricorda un po' sadicamente Amadeus, con lo spauracchio dello "zero" ancora in gioco.

Si arriva al finale con due soli pacchi, che contengono proprio "0" e 10 euro. E a quel punto si va alla "regione fortunata", che permetterebbe di vincere un gruzzolo ben più sostanzioso. La concorrente ha tre occasioni per indovinare quale sia, appunto, la "regione fortunata". A ogni errore, il montepremi (100mila quello iniziale) si dimezza. Si arriva ai secondi conclusivi: il pacco numero 2 contiene 0 euro, Carla deve scegliere tra Valle d'Aosta e Campania per aggiudicarsi 50mila euro. Sceglie la prima, ma la risposta è sbagliata. Un tracollo che dà la stura a commenti ora affranti ora irridenti su X, l'ex Twitter, da parte dei telespettatori.

"La vendetta di Teresa". Corna prima delle nozze? Ad Affari Tuoi per Lucrezia finisce in disgrazia

"Io comunque il cambio, in generale, non lo comprendo. Io andassi a giocare ad Affari Tuoi terrei fino in fondo il pacco pescato. Se devo essere perc***ta, almeno che sia su qualcosa che mi è capitato dall'inizio", scrive un fan. "Sono un attimo sconvolta perché l'ho detto tipo a 5 pacchi dalla fine: se vanno alla fortunata devono dire Campania", "Il pacco numero 2 era il pacco della Campania (regione fortunata). Ecco quale era il vero suggerimento", "Raga ma la Campania era la regione che aveva il pacco numero due prima che facessero cambio".

Qualcuno rimbrotta la concorrente: "Giustamente va a casa senza un euro, avendo voluto fare la splendida chiedendo il cambio del pacco", "La peggior concorrente dopo quella che aveva 300.000 e accettò 41.000", "Fra tutte le scelte di cambio pacco, questa di stasera credo sia stata la più stupida onestamente". E buon anno.