C'è posta per te, Clara regala Sabrina Ferilli al marito

Momenti di sorrisi e commozione a C'è posta per te. Clara invita in studio il marito Fabio per regalargli una graditissima sorpresa: Sabrina Ferilli in persona. E l'attrice romana, ormai amica e spalla fissa di Maria De Filippi a Canale 5, risponde presente.

Clara e Fabio si conoscono fin da ragazzini, e nel 2015 decidono di andare a vivere insieme. "Pensano che sarà una vita facile, onesta, con dignità. Lei fa la cameriera e lui l'operaio - racconta la De Filippi presentando la loro storia -. Poi arriva un giorno in cui lei sente uno strano formicolio ai polpastrelli. Pensa di aver dormito male. Ma il formicolio va avanti, arriva al braccio, al busto, di notte si dà dei pizzicotti per sentire se il corpo è ancora sensibile".

"Un giorno non riesce a tenere la penna in mano, al pronto soccorso le dicono che è una infiammazione al braccio e le danno il cortisone. Sta un po' meglio, ma quando deve fare le scale non ce la fa, trascina i piedi. A Clara viene diagnosticata la sclerosi multipla, e così va dal marito e gli chiede di rifarsi una vita, di trovare una donna sana. Ma Fabio dice: io ti amo, non me ne vado. E così inizia una nuova vita a tre: Clara, Fabio e la malattia".

La donna è visibilmente commossa, singhiozza, mentre la Ferilli seduta al suo fianco dietro alla lettera la abbraccia, le sussurra qualcosa, la rincuora. Alla coppia nasce una bimba, Beatrice. E ora Clara è in trasmissione per dire grazie al marito, perché le sta accanto anche quando ha sbalzi di umore e se la prende con lui. "Tu piaci molto a lui, sappilo", è l'avvertimento di Maria a Sabrina. "Va bene se è un mio simpatizzante", sorride la Ferilli. "Con il tuo aiuto - continua la conduttrice - Clara vuole dire a suo marito quello che non gli dice mai: 'Ti amo'". "Non dici mai 'ti amo' a tuo marito? Disgraziata...", viene simpaticamente rimbrottata Clara dall'attrice romana, che aggiunge: "Siccome sei una rompico***i hai pensato di trovare una rompico***i come me e quindi facciamo proprio en-plein stasera".

Quando Fabio entra in studio, Clara gli rivolge parole emozionanti, piene d'amore. E quando entra anche la Ferilli, abbracciandolo, la tensione si scioglie. "Ma siamo tutte innamorate di te - si complimenta Sabrina -. Clara ha parlato delle famiglie perfette, ma quelle sono per vendere i biscotti. Queste sono le famiglie che diventano riferimento per tante persone. Quando la casualità entra e chi la vive riesce a tenere botta è li che si diventa un riferimento".