Affari tuoi, Angela fregata dal Dottore: "Ostriche e champagne, pezzo di mer***a"

Venerdì sera il Dottore di Affari tuoi pasteggerà (anzi, festeggerà) a ostriche e champagne. Telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus scatenati per la partita di Angela, pacchista promossa concorrente in rappresentanza della ​Calabria.

La signora diventa subito la beniamina di chi commenta in tempo reale la puntata su X, l'ex Twitter, per la sua solarità e la simpatia non accompagnate, però, dalla fortuna. La gara si mette subito male con i pacchi "grossi" eliminati in rapidissima sequenza. Il Dottore, tentatore, ci mette del suo, facendo tirare ad Angela e al marito Giovanni 6 pacchi e chiedendo per tre volte il cambio. Colpo di grazia a due pacchi dalla fine: in uno ci sono 200 euro e nell'altro 10mila euro.

E qui torna uno degli azzardi più amati e chiacchierati dai fan, la Regione Fortunata. In una rosa di regioni, la concorrente ha due tentativi per portarsi a casa 100mila o 50mila euro. Diminuiscono le probabilità di successo, ma aumenta il malloppo in gioco. E così Angela sceglie di tentare, visto che 10mila euro (nel migliore dei casi) non è poi questa gran vincita. Prima risposta, Veneto, sbagliata. Seconda, Basilicata, pure. E così marito e moglie tornano a casa a mani vuote, un saluto rapido e via.

Su X si scatenano le critiche, sia al Dottore sia alla strategia della sfortunata concorrente. "Mi dispiace tanto che non hai vinto ma il Dottore è stato veramente cattivo a farti tirare 6 pacchi e a chiederti 3 volte il cambio", commentano in tempo reale un appassionato. "Tornata a casa senza manco 1€ quando nel suo pacco ce n'erano 50.000", ricorda un altro spettatore, sottolineando il cambio malandrino proposto dal Dottore. "Angela indubbiamente sei simpatica e metti di buon umore, ma non sai proprio giocare", "Ma sbaglio o il Dottore stasera è stato un po' cattivello?", "Ha sbagliato tutto lo sbagliabile da metà partita in poi purtoppo", "Il Dottore stasera stappa champagne e mangia tipo ostriche. Pezzo di mer***aaaaaaa", "Mi dispiace troppo, io mi mangerei le mani letteralmente sapendo che avevo 50mila e poi 10 nel pacco".