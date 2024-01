Affari Tuoi, Amadeus e il dramma in diretta: "Interrompo la trasmissione, matrimonio naufragato"

31 gennaio 2024 a

a

a

Un Amadeus semplicemente scatenato ad Affari Tuoi, il mitico programma dei pacchi in onda ogni sera su Rai 1 al termine del Tg1, il game-show dove si intrecciano strategia, abilità e soprattutto fortuna che fa impazzire milioni di italiani. Un Amadeus semplicemente scatenato nella puntata di martedì 30 gennaio.

Ma procediamo con ordine: a misurarsi con la fortuna tocca a Gianmarco, in rappresentanza del Piemonte, sorteggiato come "pacchista". Ad accompagnarlo ecco la moglie Katia. E nel corso dell'intera partita è proprio la moglie a scegliere tutti i tiri, ossia tutti i pacchi da aprire e, dunque, eliminare. Puntata sfortunata, per la coppia: anticipiamo che sono tornati a casa con la miserrima cifra di cinque euro.

Ma il peggio è avvenuto a pochi minuti dalla fine. Prima, ecco che viene aperto e dunque bruciato il pacco da 300mila euro. Quindi si resta con tre pacchi: appunto quello da 5 euro, uno che vale 15mila euro e uno che vale 75mila euro. E Katia, per una volta, chiama in causa il marito. Peccato che Gianmarco scelga di aprire il pacco numero 4, quello che contiene 75mila euro. Un solo tiro e sfortunatissimo.

Affari Tuoi, attende 50 puntate e finisce in disgrazia: choc per Francesca, come si fa fuori da sola

Ed è a quel punto che Amadeus si scatena, così come potete vedere nel video qui in calce. Dopo la scelta di Gianmarco, ecco che afferma: "Io, ehm, interromperei la trasmissione per ragioni tecniche. Ricompongo il pacco perché va bene il gioco ma far naufragare un matrimonio per questo no - premette sornione -. Uno ne ha chiamato di pacco, uno! Aveva ansia da prestazione. È come uno che non ha giocato la partita, lo chiama l'allenatore quando mancano due minuti alla fine e gli dice: tira il calcio di rigore! Ma ve lo immaginate questo povero cristiano? Prende la palla con le gambe che tremano, mette la palla sul dischetto e secondo voi la palla va in gol o sugli spalti? La palla va sugli spalti!", conclude Amadeus aprendo il pacco, quello da 75mila euro. Risate in studio, ma Gianmarco e Katia no, proprio non ridevano.