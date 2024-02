Sanremo, Annalisa vestita così: "Nuova prof dell'Eredità", delirio totale

09 febbraio 2024 a

"Le due nuove professoresse de L'Eredità". Cortocircuito a Rai 1: sarebbero Annalisa e Clara le due nuove spalle di Marco Liorni nel quiz del preserale. Si scherza, ovviamente, ma quanto sta accadendo in queste ore sul palco del Festival di Sanremo ha scatenato la fantasia (un po' maliziosa) dei telespettatori.

Chi da casa si attacca alla tv, prima e dopo il Tg1, azzarda una proposta: la cantante savonese di Sinceramente e la giovane collega che ha debuttato sul palco dell'Ariston con Diamanti grezzi (dopo essere diventata un idolo dei giovanissimi nella fiction-cult Mare fuori) hanno il phisique du role e il look giusto per diventare le "vallette" dell'Eredità. Impeccabili, algide e sensuali insieme: in una parole, perfette.

"Sono ammaliato". Clara si presenta così sul palco, la foto che diventa virale | Guarda

I fan sono in solluchero: Annalisa si presenta all'Ariston con camicia bianca sbottonata ma tenuta a bada da un tubino argentato sbrilluccicante. Sotto, le ormai tradizionali autoreggenti, diventate un must di questi giorni in Riviera.

Clara, invece, che ha ammaliato tutti con i suoi cambi d'abito da gran serata (in un caso, con buchino vista ombelico per far guadagnare punti preziosi a chi l'ha scelta al Fantasanremo), ha sfoggiato occhialini ed espressione da maestrina severissima.

La classica combo in grado di sciogliere il ghiaccio e conquistare anche i cuori più duri smuovendo le farfalle nella pancia. E qualcuno, condividendo la foto di Clara versione presentatrice accanto ad Amadeus ha come un déjà-vu e scrive: "Scossaaaa?".