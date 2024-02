L'eredità, Giuseppe fa coming out? Vergogna: "Vai a casa a..."

10 febbraio 2024 a

Giuseppe vince 90mila euro a L'Eredità e viene travolto da pochi applausi e molte critiche, per non parlare di qualche vergognoso insulto. Il campione del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni si conferma tale e con una cavalcata trionfale si porta a casa il malloppone. Non è la prima volta, perché da quando è concorrente in totale ha già vinto la bellezza di 175mila euro.

Ce ne sarebbe a sufficienza per seppellirlo di complimenti, invece i telespettatori che seguono la trasmissione su X, l'ex Twitter, la pensano diversamente e abbonda il veleno. Le cinque parole indizio sono "Vivere", "Pieno", "Controllo", "Pensieri", "Studi". Giuseppe ci pensa e alla fine prova con "Centro". E' la risposta giusta e Liorni la annuncia festante. "Co st'urlo so morta. Scherziamo? Piuttosto facile e intuitiva per giustificare tutta questa esultanza! E altri 90mila se li porta a casa in scioltezza", è uno dei commenti degli utenti da casa.

Quindi parte la sarabanda: "Se sto gioco non è truccato, io sono il Papa!", "Giuseppe ha fatto centro", "Speriamo che almeno abbandoni il gioco!!", "Questo s'è portato a casa 175.00 euro pur essendo guidato più dal c***o che dalla preparazione ma tant'è". Quando le professoresse entrano per il brindisi di rito dopo ogni vincita, qualcuno azzarda: "Eccallà. Appena c'hai soldi le donne vengono a farti le feste! #sischerza".

Altri, decisamente più beceri, si indignano per il coming out di Giuseppe, che ha svelato di aver un compagno. "Mo che hai vinto altri 90000 te ne puoi andare a fanculo a casa? A farti incul5r3...", "Ha detto marito??!!??!!?? Suo marito??!!??!!?", "Mio Marito? Allora lui è la mogliera?". Fortunatamente, sono commenti isolati. I più si concentrano sui "meriti" del campione: "Comunque Giuseppe più c***o che sentimento. Oggi era facilissima e lui è arrivato li solo per una clamorosa sculata! Uffff", "Continuo a ripetere che questo gioco è ingiusto. Lei ha risposto ad un botto di domande, lui solo ad una e ci va comunque lui! Non è giusto".