Affari Tuoi, il dramma di Giovanni: "La cifra è troppo bassa", Amadeus in lacrime

Sotto a chi tocca. E al gioco dei pacchi, nella puntata di mercoledì 14 febbraio, è toccato a Giovanni di Copertino, provincia di Lecce. Stiamo ovviamente parlando di Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1, una mania tutta italiana, pacchi e pacchisti e soprattutto, sera dopo sera dopo il Tg1, uno share da record.

Ma dicevamo, tocca a Giovanni in rappresentanza della regione Puglia, la sua attesa è durata 29 puntate, insomma un'atte4sa lunghissima. "Giovanni ha lavorato come attore facendo tanto teatro, addirittura ha lavorato con il grande Giorgio Albertazzi", lo ha introdotto Amadeus. E il pugliese, riferendosi ad Albertazzi, ha confermato: "È stato un maestro di vita".

Oggi, però, Giovanni non fa più l'attore, ma insegna recitazione nelle scuole. La passione è profonda e il concorrente spiega: "Recitare per me è fondamentale, l’ho scoperto per me ma quando lavoro con i miei alunni, che sono gli adulti di domani, provo emozioni potenti". Quindi Amadeus ha rivelato anche che Giovanni insegna in una comunità di recupero per ragazzi e adulti tossicodipendenti, circostanza che ha quasi commosso il conduttore: "Sei un ragazzo molto generoso, con un grande cuore, il concorrente perfetto per il giorno di San Valentino", ha chiosato con gli occhi lucidi.

Peccato però che a Giovanni la partita sia andata malissimo, una sorta di disgrazie: perde subito tutti i pacchi dagli importi maggiori, rifiuta un'offerta da 23mila euro spiegando che "nella vita ho sempre donato, questa somma è troppo bassa per donare". Morale della favola? Si è trovato a scegliere tra 100 e 10mila euro, dunque ha scelto di andare alla regione fortunata. Prima Umbria, poi Abruzzo. Niente da fare: era Marche. Giovanni se ne va senza nulla, in uno studio commosso e rammaricato tanto quanto Amadeus.