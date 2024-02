Vanoni senza freni: "Una tragedia", la frecciata sul caso Rai-Venier

18 febbraio 2024 a

Ornella Vanoni senza freni. La cantante, giudice speciale di canto nella puntata del 18 febbraio di Amici, non risparmia frecciate alla polemica che ha travolto la Rai dopo Sanremo. Ed ecco che nello studio di Canale 5, davanti a Maria De Filippi, fa riferimento (senza fare nomi) a quanto accaduto con Mara Venier. A Domenica In la conduttrice ha letto un comunicato pro Israele dell'ad Roberto Sergio in seguito alle parole di Ghali sulla guerra.

Tutto ha inizio dalla presentazione del suo nuovo disco, Calma Rivoluzionaria: "La verità è che parla della calma. Basta, ci vuole calma, il mondo va troppo in fretta e la fretta fa fare cose sbagliate". Da qui la frecciata al caso-Venier; "Vedi cosa succede in Rai, uno legge una cosa ed è una tragedia". A quel punto la parola passa alla De Filippi: "Salutiamo Mara, in bocca al lupo".

Ma le polemiche contro la Venier non sono finite. Anche nella nuova puntata gli utenti del web non si sono risparmiati, al punto che la conduttrice ha voluto nuovamente precisare: "Qui si può dire tutto. Sono trent’anni che qui da me si può dire tutto". Insomma, nessuna censura come invece avevano detto gli odiatori.