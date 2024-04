Evviva, Gianni Morandi vince ma arriva la bomba sulla Rai: "Non nascondiamoci"

27 aprile 2024 a

Fa il pieno di ascolti e di critiche, Evviva. A uscire vincitori dalla gara dello share del venerdì sera è Rai 1, ma soprattutto Gianni Morandi. Da molti telespettatori e commentatori su X, l'ex Twitter, l'unico vero fattore decisivo della prima delle cinque puntate dello show celebrativo dei 70 anni della televisione pubblica italiana.

Prima, i numeri: come detto Rai 1 si è aggiudicata il primato sia nella fascia di prima serata, dalle 20.30 alle 22.30 (con una media di 4.567.000 spettatori e del 23.02% d share), che quella di seconda serata, dalle 22.30 alle 2 di notte (con una media di 1.452.000 spettatori e del 15.83% di share). Gli ascolti di fascia sono gli unici resi disponibili da Auditel in questi giorni e fino al 29 aprile a causa di uno sciopero di Nielsen. In prima serata (ma anche in seconda serata), al secondo posto c'è Canale 5, che ieri programmava Terra Amara e che ha ottenuto, dalle 20.30 alle 22.30, una media di 3.217.000 spettatori con il 16.22% di share, e dalle 22.30 alle 2, una media di 955.000 spettatori con il 10.42% di share. Terzo piazzamento nel prime time per La7, che programmava Propaganda Live e che ha ottenuto, dalle 20.30 alle 22.30, un ascolto medio di 1.223.000 spettatori e il 6.16% di share. Quarto canale in prima serata, Rai 2 (che programmava Diabolik) con 1.108.000 spettatori e il 5.59% di share. Notevole la performance di Fratelli di Crozza sul Nove (i canali Warner Bros Discovery sono gli unici di cui vengono forniti anche gli ascolti dei singoli programmi), con 1.071.000 spettatori con il 5,7% di share e picchi di oltre 1.300.000 spettatori.

Sui social, però, i pareri su Evviva sono discordanti. "Non nascondiamoci, è uguale TecheShow con Insinna - fa notare polemicamente un telespettatore su X -. Ancora una volta, quando nn si hanno idee ci si rifugia nella tv della memoria che d'estate può andar bene ma in piena stagione tv ha francamente stufato. Può piacere solo ad âgé e telemaniaci". Il programma è di fatto un contenitore d'archivio che ripercorre la storia della Rai con le immagini più iconiche degli show di viale Mazzini. In questo senso, forse, non ci poteva essere nessuno più azzeccato alla conduzione dell'eterno ragazzo di Monghidoro, che ha attraversato la storia della Rai da cantante, presentatore e attore.

"Gianni Morandi è proprio bravo. Punto!", "Guardo Evviva dove Gianni Morandi racconta la Rai per i suoi 70 anni e mi rendo conto che Mamma Rai ha ritratto e creato alcuni momenti quasi leggendari. Non so se in questo ultimo periodo abbia toccato vette simili. Sicuro è che, nonostante i detrattori, la tv è ancora viva", "Gianni Morandi è una persona speciale e complimenti agli ideatori di Evviva! Per chi ha vissuto questi lunghi anni in compagnia della Rai, stasera è come sfogliare un album di famiglia con le foto più belle", "Comunque solo Morandi può fare una serata celebrativa per Raffaella", "Gianni Morandi che fa Alberto Angela ma invece di parlare di antichi romani parla della tv antica", "La Rai che si fa le prime serate con gli archivi video ma pretende 90€ di canone". E qualcuno allarga il campo dell'indagine: "Una cosa che mi chiedo spesso: oggi cantiamo canzoni di 40/50 anni fa. Gianni Morandi stasera a Evviva ha menzionato tanti artisti che tutti ricordiamo. Ma tra altrettanti anni canteremo le canzoni di oggi o ci ricorderemo di questi cantanti? Lo scopriremo solo vivendo". In ogni caso, "La morale di questo Evviva è che Gianni Morandi praticamente c'è sempre stato".