L'Eredità, Francesca in stato confusionale alla ghigliottina: anche Liorni trasecola

05 maggio 2024 a

a

a

Ormai la "sosia di Annalisa", ossia Francesca Paoletti, sta diventando una campionessa tostissima de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 ogni sera a ridosso del Tg1, il gioco delle parole e dei loro legami, il longevo format dall'inossidabile successo.

La puntata in questione è quella di sabato 4 maggio e alla Ghigliottina, come avrete capito, ci è arrivata Francesca, la cui somiglianza con la cantante di Sinceramente - tormentone dell'ultimo Festiva di Sanremo -, oltre ad essere notevole, continua ad essere rimarcata sui social.

Al gioco finale del quiz, Francesca si qualifica con un montepremi potenziale pari a 190mila euro. Ma non ha le idee chiarissime e lo si vede fin dal principio: dimezzamento dopo dimezzamento, eccola in gioco per 23.750 euro. Le parole indizio erano: onda, forte, carico, provare e fegato. Dopo un tormentato ragionamento, ecco che la sosia di Annalisa scrive sul cartoncino "rimasto". Soluzione sbagliata, dato che quella corretta era "emozione".

"Una app per risolverla": L'Eredità, Francesca e lo scandalo alla Ghigliottina?

Il pubblico, su X come sul divano, durante la riflessione di Francesca circa la parola da imprimere sul cartoncino non ha potuto fare a meno di notare quanto la campionessa apparisse nel pallone, scoraggiata. Tanto che anche Liorni, prima di fornire la soluzione al giallo, si è rivolta alla campionessa affermando: "Mentre ragionavi mi è sembrato di aver sentito un boh". Francesca confermava: "Sì, di boh ne ho detto diversi. Ho provato diverse strade e nessuna mi convinceva del tutto, anche perché quel fregato alla fine mi ha fatto rimanere fregata", ha scandito molto demoralizzata. Già, perché anche secondo il pubblico che commenta in presa reale le puntata su X, la soluzione, in questo caso era tutt'altro che impossibile da individuare...