L'Eredità, Francesca e il grave sospetto sulla ghigliottina: "Differenza enorme"

La campionessa Francesca non ripete l'impresa a L'Eredità e cade alla ghigliottina nella puntata andata in onda questa sera, gioevdì 2 maggio. Al triello arriva la stessa Francesca insieme a due nuovi sfidanti. È una sfida mozzafiato. La campionessa assieme ad Azzurra, rispettivamente con 60.000 e 80.000 euro approdano alla sfida secca dei 100 secondi lasciandosi alle spalle Pietro che viene eliminato. “E’ la terza sera consecutiva che la campionessa si trova a scontrarsi con uno sfidante completamente nuovo": ha fatto notare Marco Liorni introducendo il duello decisivo per metter piede alla ghigliottina finale. E alla sfida decisiva approda proprio Francesca.

E le cinque parole-indizio sulle quali spendere il "minuto per pensare" sono state: ‘CHIEDERE’, ‘SALITA’, ‘AVVIAMENTO’, ‘LATTINA’ e ‘AFFRESCO’. Una sfida non facile per la campionessa de L’Eredità, che alla ghigliottina nella puntata di ieri ha vinto 100.000 euro: “Come hai trascorso la notte, dopo aver vinto 100.000 euro?”. La risposta non si è fatta attendere: "Ho passato una notte serena e felice". La risposta corretta però questa sera non è stata centrata. Infatti la concorrente ha scelto la parola "PEZZO".

Ma quella corretta era "STRAPPO". Liorni ha voluto dedicare un applauso a Francesca: "Tanta ammirazione, comunque, per questa concorrente". Infine c'è chi grida al complotto sui social: "La differenza di difficoltà tra la ghigliottina di stasera e quella di ieri è enorme: dovrebbero essere tutte più o meno alla pari". Gli autori ascolteranno il consiglio?