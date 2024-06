Reazione a catena, insulti gratuiti: "Tre nullità, al mercatino delle pulci"

09 giugno 2024 a

a

a

"Che figuraccia queste campionesse". Su X, l'ex Twitter, è un raffica di sfottò perfino umilianti per Alessandra, Rosalba e Antonella, le campionesse di Reazione a catena in carica con il nome d'arte "Le Marongiu".

Dopo aver vinto il titolo nella puntata del sabato del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, le tre signore si ripropongono ma pur confermandosi la loro performance è deludente, per dirla con un eufemismo.

Reazione a catena, "per una svista degli autori": per i campioni finisce malissimo (a tempo di record)

Basta scorrere la lista dei commenti dei telespettatori, che come da tradizione (accadeva anche fino a dicembre con Marco Liorni al timone dello show) seguono in tempo reale le imprese dei concorrenti. "Concorrenti trovate al mercatino delle pulci, rimanenze di magazzino", sentenzia un fan, particolarmente feroce (e poco educato).

"La soluzione era STRASCICO! Brave nel percorso, ma assolutamente deludenti sia all'intesa che all'ultima catena!! Pazienza...", "Le campionesse uscenti sembravano senza grinta", "Sì sono simpatiche, anche se non vinceranno mai neanche i soldi per la pizza", "Ma che provini fanno per scegliere questa 3 nullità?", "Poi quando son bravi li fanno fuori come è successo con i ragazzi di Livorno".

Reazione a Catena, truffa da 65mila euro contro le Marongiu? "Lento?", protesta violenta

La critica è generale, compresi gli sfidanti: "Le due squadre più scarse che io ricordi", "Sembravano tanto brave. Mah", "Pensate, ci saranno anche domani...", "Hanno sbagliato per 142 euro", "Stasera dovete voi 30 centesimi al programma", "Chiudi chiudi chiudi tutto. Quest'anno i concorrenti sono scarsi scarsi scarsi", "Montepremi: viaggio in treno per una di loro", "Ma come comprano il terzo elemento. Forse il montepremi finale più basso di sempre".