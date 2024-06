Reazione a catena, le Polposition si intascano il bottino. Scoppia il caso: "Imbarazzante"

15 giugno 2024 a

Nuova puntata di Reazione a Catena e nuove polemiche. Nella edizione di oggi 15 giugno infatti, le campionesse della serata sono Le Polposition. Le tre ragazze arrivano alla catena finale con 6.188 euro. La prima parola indizio è "titolo", la seconda parola, quella che devono indovinare comincia con la lettera "d" e finisce con "o". Mentre la terza e ultima parola che chiedono di svelare è "autore".

Riusciranno le tre giovani a indovinarla? Dopo un lungo ragionamento Le Polposition arrivano alla parola "Diritto". è quella giusta? Assolutamente sì, e le tre campionesse possono andare a casa con il bottino.

Ma questa ultima catena lascia molto perplessi i telespettatori che si scatenano sui social. "Niente più alternanza, come avveniva nelle edizioni passate: oggi la catena finale e anche le parole dell'intesa vincente sono sempre tutte semplici (non terrei in nessuna considerazione eventuali 'record' battuti a questi livelli)", si legge. "Non capisco le tre facce sorprese, quando le parole sono talmente facili"; scrive qualcuno. "Scandalosamente con portafoglio. La catena più facile in assoluto. Banalissima. E hanno dimezzato. I dai&dai i più robbati della storia", aggiunge un altro. "Povera Tecla, tanto carina ma sembra sempre cadere dalle nuvole quando le altre azzeccano le risposte", si ironizza. E ancora: "Diritto... ma è di una banalità imbarazzante".