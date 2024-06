Reazione a catena, "la soluzione scritta": bufera sulle nuove campionesse

18 giugno 2024 a

Nuova puntata di Reazione a catena, nuova bufera su autori e campionesse. Il canovaccio del quiz del preserale di Rai 1 condotto da inizio giugno da Pino Insegno è ormai collaudato: qualcuno vince, qualcuno perde e nel frattempo su X, l'ex Twitter, piovono commenti velenosi all'indirizzo di tutti,

Nella puntata di martedì si aggiudicano il titolo Eleonora, Noemi e Dominga in arte "Le specialiste", giovani sfidanti tutte provenienti da Bari e provincia. La loro partita però non è granché elettrizzante e all'Ultima catena riescono ad aggiudicarsi un montepremi risicato di 1.938 euro. "Brave - ironizza un telespettatore commentando sui social in tempo reale -. C'entrano anche due o tre chili di ciliege o due bottiglie d'olio".

Contestatissima la parola-chiave, "Campestre". E su questo punto fioccano insulti. "Facilissima campestre, le facilitano visto che sono scarse", "A questo punto mi aspetto che domani la soluzione la scrivano direttamente", "Parola semplice, tanto che l'ho indovinata anch'io. Peccato davvero che abbiano perso soldi in precedenza per parole facilissime", Così schifosamente banale?", "A prescindere l’obiettivo stagionale di mandare a casa Tecla&Friends è stato raggiunto con successo. Sono a posto fino a Dicembre!", "Regalata anche stasera", "Quest'anno hanno tanti soldi da regalare".

E ancora, c'è chi tra il serio e il faceto azzarda: "Non è che per caso le squadre quando partecipano sottoscrivono un contratto che prevede la clausola in cui c'è scritto "Il regolamento verrà applicato a seconda dell'umore del notaio"?", "Dovevano pure dimezzare il montepremi per indovinare 'campestre'... che scarse", "Ma no dai è davvero campestre", "Arrivato su ultima catena: nuove campionesse nuove capre!!", "Fossi in loro tre avrei alzato la mano, chiesto di andare in bagno, e non sarei più tornato in studio", "Tutte brave comunque quando c'è da scegliere tra due o più opzioni, quando bisogna sapere, come ai 100 secondi dell'eredità, casca l'asino", "Ora sarete contenti con ste finte campionesse….madre mia che scarse".