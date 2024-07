Reazione a catena, scoppia la bufera contro i concorrenti: "Le aspettative si sono abbassate..."

16 luglio 2024 a

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno. Questa sera, martedì 16 luglio, è tornato a gareggiare il trio campione composto dalle simpaticissime Salsa e Merende, cioè Carola, Marianna e Maria Sole. Le tre ragazze sono di Fondi, nel Lazio. E sono appassionate di ballo e di gastronomia, com'è facile intuire dal nome della loro squadra. A sfidarle, invece, i Salmastri, ovvero Laura, Pamela e Stefano. Loro provengono da Viareggio, in provincia di Lucca.

Salse e Merende si sono confermate campionesse del gioco. Arrivate all'Ultima Catena, vantavano un tesoretto di 81mila euro. Niente male. Questa volta le ragazze laziali dimezzano più volte scendendo a 5.063 euro e l’Ultima parola della Catena è Piano, mentre la seguente inizia con "no" e finisce per "e". Il terzo elemento che le campionesse comprano è Patrizio. Le Salsa e Merende per 2.532 euro dicono Nobile. Ebbene, il lemma funziona, Nobile è il termine giusto. Le campionesse così si sono portate a casa un montepremi di tutto rispetto. E nella prossima puntata proveranno a fare ancora meglio.

Ma sui social non tutti sono entusiasti di questa vittoria. Ancora una volta alcuni spettatori si sono scagliati contro gli autori del programma, colpevoli di proporre parole troppo facili da indovinare. Ma anche contro i concorrenti, forse non all'altezza rispetto a quelli delle edizioni passate. Un utente ha scritto su X: "Se a Reazione a catena viene messa tensione per una vincita di circa 2.000€ e con un'ultima parola più che telefonata, vuol dire che le aspettative si sono notevolmente abbassate...".