Casa a prima vista, Ida Di Filippo e il suo "baby fidanzato": "In Paese mi parlavano tutti dietro"

Ida di Filippo non ha bisogno di presentazioni, ma per quei pochi che ancora non sanno chi sia ricordiamo che è una delle agenti immobiliari più famose d'Italia, ma soprattutto la più amata dello show Discovery Casa a prima vista.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, il volto tv ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata facendo entrare così nella sua "casa" i suoi numerosi fan. Di Filippo, che nella vita avrebbe voluto fare l'avvocato, spiega il perché di questo cambio di rotta. "Non mi sono mai laureata anche se sono certa che sarei stata molto brava", racconta la conduttrice che ricorda come "una mattina sono andata da mio padre e gli ho detto che Giurisprudenza non era quello che sognavo per me. Lui mi ha rassicurato ma, allo stesso tempo, mi ha detto che sarei dovuta andare a lavorare perché ce n'era bisogno".

E così l'agente immobiliare inizia a lavorare nell'amministrazione di una società petrolifera in un paese vicino a Siano. "Non sapevo niente di quel lavoro, per questo la sera mi mettevo a studiare: non volevo fare la figura di quella impreparata che non sapeva niente. Dopo, mia sorella ha deciso di aprire un negozio di accessori donna e l'ho aiutata, fino a quando un gruppo di amici ha inaugurato un'attività di sigarette elettroniche in Italia e sono diventata la miglior venditrice di sigarette elettroniche sulla piazza anche se non ho mai fumato in vita mia".

Dalla vendita di sigarette elettroniche a quelle di case è un attimo, o forse un pò di più. Ida di Filippo dopo aver conosciuto suo marito a Siano decide di seguirlo a Milano dove l'ormai esperta di vendite inizia a lavorare in un negozio di abbigliamento gestito da cinesi: "ho resistito sei mesi: il fatto che salutassi la mattina tutti con un bacio non era una cosa che apprezzavano particolarmente. Avevo, però, bisogno di empatia e di contatto, ma loro non lo capivano. Dopodiché ho lavorato in un call-center e in una società informatica partner del Comune di Milano. Per farmi notare ed essere assunta, sapevo di dover portare a casa il triplo dei risultati che facevano gli altri, e così ho fatto. Gli altri arrivavano in ufficio alle nove e io alle sette e un quarto per prepararmi e studiare il programma al computer".

Ma la donna resta con i piedi per terra e non si monta la testa assicurando che "continuo a prendere la metro per andare nel mio ufficio a Cordusio anche se c'è sempre il rischio che qualcuno mi riconosca, e continuo a fare la mia vita di sempre. Se tutto dovesse finire, avrei sempre il mio lavoro, che so fare bene, a cui tornare".

C'è anche spazio per gli aspetti più privati, come quello sentimentale. La Di Filippo ha un compagno, più giovane di 8 anni. "L'ho conosciuto a Siano, grazie a Facebook - dice di Antonio -. Io avevo 31 anni e lui 23. È l'amore della mia vita: stiamo insieme da 11 anni. Credo che tutte le persone con cui sono stata prima mi siano servite per arrivare a lui. Sono stata sulla bocca di tutti nel mio paese per via della differenza d'età con il mio fidanzato, ma è una cosa su cui ho cercato di non soffermarmi".