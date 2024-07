Reazione a catena, le "Senza Ghiaccio" si confermano campionesse: ma falliscono l'Ultima parola

31 luglio 2024 a

Come ogni giorno, mercoledì 31 luglio è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano in gara le campionesse del gioco. Si tratta delle "Senza ghiaccio", un trio tutto al femminile composto dalle simpaticissime Elena, Giulia e Serena. A sfidarle questa volta ci sono i "Vai Vai Vai", una squadra formata da Andrea, Davide e Gianluca. I tre sono cresciuti insieme a Campi bisenzani. Ma Gianluca, invece, è nato in Svizzera, nel cantone tedesco. Anche se, come ammette lui stesso, non ha hai mai imparato la lingua.

Le "Senza ghiaccio" si riconfermano però campionesse di Reazione a catena. Il trio tutto al femminile è arrivato all'Ulima catena con un montepremi di tutto rispetto: 103mila euro. Ma come sanno perfettamente tutti i telespettatori del quiz show di Rai 1, questo bottino è destinato ascendere. A volte anche di parecchio. Le ragazze, una volta giunte all'Ultima Parola, hanno deciso di acquistare il Terzo elemento. Una scelta salatissima, dato che la loro potenziale vincita è calata fino a toccare i 1610 euro. Per portarsi a casa il denaro, però, dovevano trovare un termine che facesse da tramite tra "Diretto" e "Avanti". Non semplicissimo. Dopo un breve consulto, Giulia ha tentato di indovinare la soluzione: "Proiettato". Le tre avevano pensato anche a "Prossimo", ma alla fine hanno optato per l'idea iniziale. Peccato: la risposta corretta era proprio "Prossimo". Niente montepremi quindi per le "Senza ghiaccio".

Sui social, però, si sta discutendo ancora riguardo alla preparazione dei concorrenti di questa edizione di Reazione a catena. Alcuni utenti, infatti, si chiedono se il quiz show di rai 1 sia diventato sempre più difficile o se, al contrario, ciò che manca è l'abilità di gareggiare ai massimi livelli. Eros, per esempio, si chiede su X: "Tempo fa si vinceva di più e più spesso. Quiz più difficile o concorrenti meno all'altezza?".