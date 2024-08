Reazione a catena, prima vittoria per le Senza Ghiaccio: ma sui social scoppia la bufera

04 agosto 2024 a

Domenica 4 agosto è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano le Senza Ghiaccio, il trio composto dalle simpaticissime Elena, Giulia e Serena. Le campionesse del gioco partecipano ormai da sette puntate, ma ancora non si sono mai portate a casa il montepremi. Sarà questa la volta buona? A sfidarle ci sono Le Cime. Anche loro sono tutte ragazze: Laura, Veronica e Selena. Le tre provengono dalla Liguria e hanno scelto questo nome perché le "cime di rapa" sono un piatto tipico ligure. Ma anche perché si sentono, con ironia, delle "cime".

Nonostante il soprannome potesse far presagire un esito diverso, le Cime si sono dovute arrendere di fronte all'esperienza delle campionesse. Questa volta le Senza Ghiaccio arrivano all'Ultima catena con un montepremi di tutto rispetto: 151mila euro. Ma, come gli spettatori di Reazione a catena sanno benissimo, questa cifra è destinata a scendere. Arrivate all'Ultima Parola, e dopo aver acquistato il Terzo elemento, il bottino è sceso a 1180 euro. Le campionesse dovevano trovare un termine che facesse da ponte tra "Attenzione" e "Podio". Giulia, dopo essersi confrontata con le colleghe: ha provato a indovinarla: "Gradino". Risposta esatta. Le Senza Ghiaccio sono finalmente riuscite a vincere un premio, anche se si tratta di pochi spiccioli.

"Un disastro, come sempre". Reazione a catena: pioggia di critiche per le Senza ghiaccio

La prima vittoria delle Senza Ghiaccio non è stata accolta nel migliore dei modi sui social. Essere arrivate alla settima punta senza aver mai portato niente a casa non gioca a loro favore. Ma gli utenti non le perdonano il fatto di aver sprecato un bottino iniziale così succulento. "Che nervoso mi fanno venire. In tre stasera non ne fanno mezza", scrive Liliana su X.