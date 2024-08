Reazione a catena, le Senza Ghiaccio si portano a casa 8mila euro: ma sui social scoppia la bufera

06 agosto 2024 a

Martedì 6 agosto è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche le Senza Ghiaccio, un trio composto dalle simpaticissime Elena, Giulia e Serena, A sfidarle ci sono le Zero in comune, una squadra tutta al femminile composta da Erika, Manuela e Delia. Loro vengono da Novara e hanno scelto questo nome perché hanno "pochissimo in comune".

Le Senza Ghiaccio si riconfermano però campionesse di Reazione a catena. E arrivano alla manche conclusiva del quiz show con la bellezza di 128mila euro. Ma, come capita a ogni puntata, questo bottino è destinato a scendere. Anche di molto. È così succede anche questa volta. Arrivate all'Ultima parola e dopo aver comprato il Terzo elemento, la cifra è calata a 8mila euro. Un ottimo montepremi rispetto a quello in gioco nelle scorse puntate. Le campionesse dovevano trovare un termine che facesse da collegamento tra "Solido" e "Asso". Giulia prova a dire: "Piantato". Risposta esatta: il bottino è tutto loro.

Sui social però non hanno gioito per la vittoria delle Senza Ghiaccio. Infatti, rispetto alle ultime puntate l'Ultima parola non era così difficile da indovinare. Almeno questo è il pensiero di Francesco, che su X ha commentato: "Ogni sera la parola è facile, prima o poi la dovevano prendere".