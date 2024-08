Reazione a catena, Cristina si emoziona e non si ricorda l'Ultima parola: "Che carina..."

08 agosto 2024 a

Giovedì 8 agosto è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano le Senza Ghiaccio, il trio composto da Elena, Giulia e Serena, ormai giunte alla loro undicesima apparizione. A sfidare le campione ci sono Le Stanghette, una squadra tutta al femminile formata da Giulia, Cristina e Chiara. Loro provengono da Novara e hanno scelto questo nome perché tutte portano gli occhiali.

Grazie a una gara brillante, le Stanghette riescono a soffiare lo scettro di campionesse alle Senza Ghiaccio. Arrivate all'Ultima catena possono contare su un montepremi di tutto rispetto: 111mila euro. Ma sappiamo che questo bottino e destinato a scendere nel corso della puntata. Una volta giunte all'Ultima parole - e dopo aver comprato il Terzo elemento -, il bottino scende fino a 13875. Non male per essere la prima volta che si giocano la possibilità di vittoria. Cristina, un po' incerta e confuso, prova a dire: "Interiore". Risposta sbagliata. La soluzione era "Interessante". Poco male, ci riproveranno nella prossima puntata.

La povera Cristina, nel momento in cui doveva pronunciare l'Ultima parola, si è emozionata e non si è ricordata cosa doveva dire. Sui social l'indecisione della ragazza ha suscitato molta tenerezza. "Che carina Cristina povera si è emozionata", commentato una utente su X.