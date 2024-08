Reazione a catena, gli Essenziali si portano a casa il montepremi: ma sui social li accusano di scarsa preparazione

19 agosto 2024 a

Lunedì 19 agosto è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da pino Insegno. Tornano anche gli Essenziali, un trio composto da Fabrizio, Laura e Alessandra. I campioni del gioco sono tutti vocalist e vengono dalla Sardegna. A sfidarli ci sono i Ripetenti, una squadra formata da Berta, Alessio e Cristina. Si chiamano così perché sono insegnanti e arrivano dalla provincia di Firenze.

Nonostante l'ottima prova dei Ripetenti, gli Essenziali si confermano campioni di Reazione a catena. I tre vocalist arrivano all'Ultima catena con un montepremi di tutto rispetto: ben 88mila euro. Ma nel proseguo della trasmissione hanno visto il loro bottino calare sempre di più. All'Ultima parola hanno infatti deciso di acquistare il Terzo elemento. E di quella cifra gli sono rimasti solo 5500 euro. Gli Essenziali dovevano trovare una parole che facesse da tramite fra "Retta" e "Sale". Alessandra prova a indovinarla: "Giusta". Risposta corretta. I campioni si portano a casa il montepremi.

Sui social, però, non si placa il malcontento contro la scarsa preparazione dei concorrenti di questa edizione di Reazione a catena. Andrea, per esempio, su X scrive: "Non sarà sicuramente facile, ma il livello medio dei concorrenti quest'anno è il più basso da quando esiste questo gioco".