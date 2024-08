Reazione a catena, gli Essenziali fatti fuori. Il sospetto: "Volutamente scadenti"

22 agosto 2024 a

Colpo di scena in studio a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Dopo sei puntate da dominatori incontrastati, gli Essenziali lasciano il programma sconfitti da I Belli e la Bestia, trio piuttosto stagionato composto da Stefano, Gabriella e Matilde. E la "Bestia", con ammirevole auto-ironia, è proprio il componente maschile del trio.

Cambiano i campioni, ma restano le polemiche dei telespettatori che su X, l'ex Twitter, come ogni sera commentano in tempo reale le imprese (e le malefatte) dei concorrenti. Le critiche fioccano e anche per l'ultima puntata il canovaccio non cambia. Questa volta, al centro delle contestazioni non c'è - miracolo! - il gioco dell'Ultima parola, a cui i neo-campioni arrivano con un montepremi di 114.000 euro ridottosi però a causa degli errori a raffica ad appena 3.563.

La parola da indovinare deve legare "uguale" e "ritiro", inizia anch'essa con "ri" e finisce per "o". I Belli e la Bestia la buttano lì: "Riporto", dopo un ragionamento molto lungo e tante opzioni al vaglio. "Se ritratto, ritiro e posso ritirare un risultato... scaltri come una faina gli autori", commenta un telespettatore, polemicamente. "Io ritratto, io ritiro. Il solito verbo coniugato", quindi in tanti ci provano: "Rincitrullito", "Rigenerato", "Ristabilito". Alla fine, la parola giusta era "Ritratto", peraltro la prima su cui i campioni sembravano convergere.

Agli utenti su X restano però due immagini di questa serata. "Capitale Ungheria: Budapest. Stupore generale! I concorrenti di una certa età rispondono correttamente perché ai loro tempi, che sono anche i miei, la geografia a scuola si studiava", nota un telespettatore, coetaneo dei campioni. "Seguo a salti la trasmissione però mi sembra che il livello delle squadre sia VOLUTAMENTE scadente. Arrivare a 10 una volta era il minimo", nota un altro.