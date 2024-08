Reazione a catena, i Parti in Quinta ricoperti di elogi sui social: "Sono commosso"

27 agosto 2024 a

Tornano i Parti in Quinta a cercare di portarsi a casa il montepremi di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A sfidare i giovanissimi ragazzi del 2005 - Marco, Michele e Jacopo - ci sono i Signori in Rosa, una squadra composta da Lidia, Lorena e Fabio. Loro vengono dalla provincia bergamasca, sono fratelli e sorelle e hanno scelto questo nome perché Lorena adora il colore rosa. "Su questo non sono democratica", ha detto a inizio puntata.

Nonostante l'ottima prova disputata dai Signori in Rosa, i giovanissimi Parti in Quinta si riconfermano campioni di Reazione a catena. E i tre ragazzi arrivano all'Ultima catena con un bel malloppo da giocarsi: ben 108mila euro. Ma come i telespettatori sanno bene questo montepremi è destinato a scendere nel corso della puntata. Dopo aver acquistato il Terzo elemento, i ragazzi arrivano a giocarsi l'Ultima parola con soli 3375 euro. I Parti in Quinta dovevano trovare un termine che facesse da collegamento tra "Punto" e "Uno". Michele ha un'idea e la prova subito: "Articolo". Risposta esatta.

Proprio come nella scorsa puntata, sembra che i Parti in Quinta abbiano conquistato i cuori dei telespettatori. Forse per via della loro giovane età, forse perché hanno dimostrato di essere abili nel destreggiarsi tra le insidie di reazione a catena. Sui social sono stati letteralmente ricoperti di elogi. Marco, per esempio, li esalta così su X: "Dopo tre mesi finalmente dei campioni degni di questo nome. Sono commosso".