Mara Venier, il calvario non ha fine: dovrà tornare sotto i ferri. Cosa è successo

È stata un'estate da incubo quella di Mara Venier che è finita per ben due volte su un letto d'ospedale a causa di alcuni problemi di salute. In particolare, a darle problemi è stato l'occhio.

Il 15 settembre inizierà la nuova stagione di Domenica In e i fan non vedo l'ora di poter ascoltare le belle interviste di zia Mara. Ma prima di ritornare sul piccolo schermo, la nota conduttrice televisiva dovrà sottoporsi a un altro intervento oculistico. L’estate di Mara Venier è stata infatti molto difficile in quanto la conduttrice ha dovuto subire già due operazioni all'occhio. E proprio non ci voleva dati i numerosi impegni della conduttrice tv.

La zia più famosa d'Italia la vedremo infatti nel cast del nuovo progetto cinematografico di Ferzan Ozpetek dal titolo Diamanti. "Eccoci qui, ultimo giorno di lavoro del film. Grazie Ferzan mi hai regalato un sogno", aveva scritto su Instagram. La conduttrice, nonostante abbia avuto delle vacanze tormentate, al settimanale Oggi ha assicurato:"A Domenica in ci sarò". A Dagospia Mara Venier aveva confidato di aver passato dei momenti davvero duri e tristi. "Estate difficile, due interventi alla retina per un'emorragia improvvisa. Ora altri 3 per riacquistare la vista. Periodo di solitudine".