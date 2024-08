Reazione a Catena, Parti in quinta sbattuti fuori: "Cosa dovevano evitare", esplode la polemica

29 agosto 2024 a

A Reazione a Catena finisce l'era dei Parti in Quinta. I campioni infatti sono stati fatti fuori all'Intesa vincente e dopo qualche serata di gloria devono abbandonare lo studio di Pino Insegno. Il duello è stato serratissimo ma si è concluso con una sconfitta. Dopo quattro vittorie di puntata, i Parti in Quinta sono eliminati, vero, ma con la media di 10,0 punti all’intesa vincente sono terzi nella graduatoria delle migliori squadre di questa stagione. Un risultato non da poco. E i nuovi concorrenti hanno subito messo le mani sul montepremi finale. Un montepremi davvero esiguo. Infatti come ricorda "Statistiche Reazione a Catena", il profilo X seguitissimo che aggiorna costantemente le statistiche, appunto, sul programma di Rai Uno, "a vincita di 1.118 € di stasera #29agosto a #reazioneacatena è la più bassa dal 25 luglio, quando gli Articolo Tre avevano vinto 805 euro".

A premiare gli sfidanti è stata la parola "connessione" che si sposava bene con le ultime due parole rimaste, "rete" e "commerciale". E questa chiusura dei giochi con la vittoria finale a quanto pare ha lasciato perplesso qualche telespettatore che proprio su Twitter ha tuonato: "Giusta connessione, bravi, ma ci stavano anche connettore e corrente. Ovvero quelle possibili risposte multiple che gli autori dovrebbero evitare".