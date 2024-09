Forum torna con Barbara Palombelli: da 40 anni il tribunale della tv

Daniele Priori 09 settembre 2024 a

Tornerà ad aprire i battenti domani mattina, per la quarantesima stagione consecutiva, l’aula di tribunale più popolare e seguita d’Italia: quella di Forum che, entrando nel quarto decennio di trasmissione, si conferma il programma decano di Mediaset.

Un’edizione 40 che, per la prima volta, tingerà il programma anche di giallo. Uno dei due contendenti, infatti, potrà negare del tutto l’addebito, aggiungendo così ulteriore pepe ai già focosi confronti d’aula. Una novità che comporterà l’arrivo di una nuova figura: l’avvocato istruttore chiamato a reperire elementi probatori da fornire al giudice per capire la dinamica reale dei fatti.

Da undici anni il programma è saldamente nelle mani di Barbara Palombelli, conduttrice e, come da tradizione, prima testimone, idealmente a capo della “giuria popolare” che è il pubblico in studio. La puntata numero 9mila 908 che prenderà il via domani mattina alle 11,00 in diretta su Canale 5 si aprirà con una clip celebrativa. L’altra attesissima novità riguarderà il collegio giudicante che vedrà l’arrivo tra i togati di Forum dell’avvocata Annamaria Bernardini de Pace nel ruolo di giudice. Nota al grande pubblico per il suo ruolo di divorzista ma anche per una attività intensa e di successo come saggista, giornalista, esperta di diritto di famiglia e della persona.

L’avvocata Bernardini de Pace andrà ad affiancarsi ad altri uomini di legge divenuti ormai a loro volta protagonisti storici della trasmissione: Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli, tutti legittimi eredi del più indimenticabile tra i giudici, il sardo Santi Licheri che per molti anni, da quel 29 settembre 1985, data di messa in onda della prima puntata, fu l’unico magistrato chiamato a pronunciarsi sulle controversie tra privati cittadini che, per la prima volta, presero a dipanarsi in uno studio televisivo, di fronte alle telecamere. A condurre la prima edizione di Forum fu l’attrice francese Catherine Spaak, subentrata a Maurizio Costanzo inizialmente designato per condurre questo innovativo spazio che era parte del contenitore Buona Domenica. Per sei anni, fino al 1991, l’appuntamento, poi divenuto programma autonomo, resterà settimanale.

A rappresentarlo oltre all’inossidabile giudice Licheri anche un’altra figura amatissima nel ruolo di guardia giurata: l’attore Pasquale Africano, scomparso prematuramente nel 2008. E poi Rita Dalla Chiesa, giornalista, oggi deputata, ma divenuta di famiglia nelle case degli italiani proprio per i tanti anni in conduzione a Forum, un viaggio iniziato per lei a partire dalla quarta edizione, quella partita il 23 settembre 1988. Un viaggio durato per lei in totale 19 edizioni nelle quali si sono susseguite novità e personaggi, come i simpatici aiutanti, recordman di presenze, Fabrizio Bracconeri e Marco Senise, divenuti a loro volta popolarissimi anche grazie a quel tribunale dove si discuteva, si sentenziava ma si rideva anche molto col pubblico che cantava anche Mamma Maria.

Nel 1997 Forum, ormai consolidato appuntamento della seconda mattinata di Canale 5, trasloca su Rete 4 con la conduzione di Paola Perego che risulterà essere un interregno lungo sei edizioni, fino al giugno 2003, durante le quali inizieranno ad arrivare altre grandi figure giuridiche come il giudice Ferdinando Imposimato e l’avvocata Tina Lagostena Bassi che comporranno così il primo collegio giudicante.

L’8 settembre 2003, con il via alla 19esima edizione, torna poi in sella Rita Dalla Chiesa e la trasmissione si prolunga anche nella sessione pomeridiana, approdando di nuovo, nel 2007, sulla rete ammiraglia con la sessione mattutina e restando a presidiare Rete 4 nel primo pomeriggio. Una storia bellissima durata fino al 2013 quando il 9 settembre, alla guida dell’edizione numero 29 del programma, arriva la giornalista, già firma di Repubblica, del Corriere della Sera e del Tg5, Barbara Palombelli che porta il programma nel presente e in quella che molti sperano sia l’inizio di una terza vita per Forum.