The Floor, non riconoscono Mattarella: imbarazzo totale in studio

"Come si chiamano questi politici italiani?". Una semplice domanda crea scompiglio nello studio di The Floor - Ne rimarrà solo uno, il nuovo quiz show di Rai 2 condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, due volti del celebre collettivo comico napoletano The Jackall.

Si sfidano Fabio e Biagio, in un testa a testa avvincente. Sul videowall si susseguono le immagini di alcuni celebri leader di casa nostra: Giulio Andreotti, indovinato. Marco Pannella: sbagliato, il concorrente dice "Pertini" e poi, probabilmente consapevole del disastro, si rifugia nel "passo". Tocca poi a Giorgio Napolitano: altro "passo" per Fabio, che poi si riscatta con "Silvio Berlusconi". "Rosy Bindi" non viene invece indovinato da Biagio. Stessa sorte per Alessandro Di Battista, mentre Pier Luigi Bersani viene confuso con "Fausto Bertinotti".

La raffica di figuracce è incredibile, tanto da indurre un telespettatore distratto sintonizzatosi sul programma per caso a pensare che il fine del gioco sia, in realtà, pronunciare il nome sbagliato. Non è così, e l'effetto-cringe è ancora più marcato. Ma il bello deve ancora venire.

Sul video appare il volto del presidente della Repubblica in persona, Sergio Mattarella. Biagio, forse memore di qualche ricordo giovanile, si ricollega all'ambiente quirinalizio e la butta lì: "Scalfaro?", con interrogativo finale che è tutto un programma. Addirittura scava nella memoria e sempre più in crisi dice: "Leone?", per poi passare. E quando la regia mostra il nome corretto, Biagio alza gli occhi al cielo in una smorfia tra il rammaricato e l'imbarazzato. Ma è Fabio a quel punto a centrare un filotto da campioni, non riconoscendo consecutivamente Bobo Maroni, Carlo Azeglio Ciampi, Massimo D'Alema, Francesco Cossiga e Irene Pivetti".