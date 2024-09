Tu si que vales, Sabrina Ferilli gela lo studio: "Ma che c***zo vuoi da me"

22 settembre 2024 a

Sono amiche, complici, e soprattutto due grandissime donne di spettacolo, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Ma nella prima puntata stagionale di Tu si que vales, talent show del sabato sera di Canale 5 e una delle roccaforti degli ascolti di Mediaset, le due primedonne non se le sono (simpaticamente) mandate a dire.

Sul palco sfilano i concorrenti in questa versione riveduta e corretta della Corrida. La De Filippi, abituata a vederne di tutti i colori dopo anni e anni alla guida di programmi come Amici e Uomini e donne, spiazza tutti giudicando un aspirante cantante: "Per me la musica deve emozionare, ma io sono qui anche come giudice del popolo e non posso far valere solo quello che penso io perché non sono un ca***o di nessuno".

Oplà. La Ferilli protesta per le parole forti usate dalla collega di giuria e a quel punto la De Filippi, con prontezza da applausi, gela l'attrice di Fiano Romano: "Chiedo scusa per l'espressione, ma tu ne dici peggio". Apriti cielo, l'interprete di tanti film di successo (tra cui spiccano La bella vita e Ferie d'agosto di Virzì e La grande bellezza di Sorrentino) la rintuzza alla velocità della luce: "Ma ca***o vuoi da me?". Prima si trema, poi si ride.