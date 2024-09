Reazione a catena, i social insorgono sull'Ultima catena: "Perché era facilissima"

23 settembre 2024 a

Lunedì 23 settembre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. E tornano anche le Volta Pagina, il trio composto da Anna Laura, Antonella e Rosa. Le campionesse provengono da Reggio Emilia e si chiamano così perché amano la lettura. A sfidarle ci sono i 3 Forchettieri, un team composto da Luigi, Giulia e Gabriella. Loro provengono dalla Calabria e dalla Campania e hanno scelto questo nome perché sono uniti dall'amore per la buona cucina.

Ma le Volta Pagina sembrano essere imbattibili. Le tre emiliane si riconfermano campionesse di Reazione a catena e si presentano all'Ultima catena con un montepremi di tutto rispetto: addirittura 135mila euro. Grazie a una manche leggendaria, le tre riescono a conservare il loro bottino fino alla fine. Salvo poi dimezzare la cifra a 67.500 euro dopo aver acquistato il Terzo elemento. Per portarsela a casa dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Animale" e "Cocco". Anna Laura, dopo un breve consulto con le sue amiche, ha tentato la sorte: "Preferito". Peccato, la risposta esatta era "Protetto". Le Volta Pagina si fermano a un passo dalla storia.

"E vi stupite? Con queste privilegiate?": caos a Reazione a Catena, Rai nel mirino per "Le volta buona"

Intanto sui social alcuni telespettatori non sono rimasti ammaliati dalla prova delle Volta Pagina. Secondo un utente su X, gli autori avrebbero previsto una catena facile per poi farle eliminare all'Ultima parola: "Catena facilissima perché volevano fare il tranello dopo, cioè far credere che anche la parola finale fosse semplice mentre avrebbero dovuto fare un piccolo ragionamento in più (del resto, per "cocco", preferito e protetto sono praticamente sinonimi)".