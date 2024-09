Reazione a catena, è caos: "denunciate la Rai, perché hanno fatto vincere le Volta pagina"

24 settembre 2024 a

C'è l'ombra dei Dai e Dai su Le Volta pagina. I primi sono stati i super-campioni di Reazione a catena edizione 2023, quella condotta da Marco Liorni. Le seconde sono invece le grandi protagoniste di quella 2024, forse le uniche campionesse "all'altezza della situazione" anche se molti telespettatori, che commentano ogni sera le puntate del quiz show del preserale di Rai 1, non sono d'accordo.

Nella puntata di martedì 24 settembre va in onda la più grande impresa di queste settimane: Anna Laura, Rosa e Antonella arrivano all'ultima catena e si portano a casa la bellezza di 126mila euro, con il conduttore Pino Insegno che come giusto le abbraccia per la gioia. Nel frattempo, però, su X (l'ex Twitter) è la tradizionale sarabanda di veleni e complottismi vari.

I Dai e Dai dovrebbero denunciare la Rai! Questo è un vero e proprio FURTO! Quei poveri ragazzi, loro sì bravi, maltrattati per un mese e queste tre favorite in maniera quasi scandalosa!!", si lamenta un appassionato. "Se ripenso alle catene impossibili dei Dai e Dai, che erano veramente bravi, rimango allibita davanti a tale facilità. Vincevano spiccioli e queste portano a casa €126K con una catena da asilo. Mi sento leggermente presa per i fondelli".

Ma non sono i soli a sostenere che le tre campionesse siano state favorite dagli autori. "Catena finale veramente TROPPO facile, si vede che alla Rai piace regalare i soldi", scrive un altro. Gli fa eco un altro commento, più volgare: "E i cog***i come noi che pagano il canone. Va bene vincerli ma meritando non regalando". E una tesi molto gettonata è che la super-vincita sia in realtà stata organizzata a tavolino: "Ma basta! Lo capiscono anche i bambini: lo share va giù da far spavento e devono inventarsi qualcosa per tirare su i numeri! A spese dei contribuenti!! Vergogna!".