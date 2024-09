Affari tuoi, "ora lei lo fa fuori": Marco e Lucrazia, il gelo in studio

24 settembre 2024 a

Non va bene a Marco e Lucrezia, marito e moglie concorrenti di Affari tuoi. Il ragazzo, pacchista in rappresentanza della Liguria, viene "promosso" in studio e raccoglie i commenti impietosi dei telespettatori, che come ogni sera giudicano tutto e tutti su X, mentre su Rai 1 va in onda la puntata (registrata) del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, già promosso alla guida del comedy show Stasera tutto è possibile su Rai 2, continua a mietere consensi ("E' proprio bravo - scrive un utente -. Che le 'candele' si mettano l’anima in pace. Si lamentano che non ci sono giovani e che ci sono sempre i soliti volti e poi quando si trova uno come De Martino lo si critica a priori chissà per quali ragioni. Mah"), intanto però Marco incassa occhiatacce dalla consorte e sfottò sui social.

"Simpaticissimo come un gatto attaccato alle p***le", "Marooo questo ragazzo mi fa tenerezza, sembra un bravo ragazzo ma mi fa venire l'ansia! Si vede (e sente) che è agitato lui in primis, però parla SEMPRE, pure mentre parla Stefano!", "'Sai cosa ti dico?' Stefano nella sua testa 'NO BASTA STAI ZITTO SCEGLI STO PACCO E BASTA'", "Siamo sicuri che questo qui è genovese? Questo parla troppo per essere genovese dai! Son zeneize, riso ræo, strenzo i denti e parlo ciæo Ma non a raffica", "Parla poco ascolta assai che giammai ti pentirai".

Sotto accusa la condotta di gara, con i consigli della moglie continuamente ignorati. "Lei ora è pronta a farlo fuori", "La moglie stava pensando: apposto, il mutuo non lo ripaghiamo e io a lui lo devo ancora sopportare". Come sempre, quando partecipa una coppia, c'è chi adombra lo spettro del divorzio imminente a causa quiz. La sorte però ci mette lo zampino: i due sposini hanno il pacco 9 in mano dopo averlo scambiato. Quello precedente conteneva 1 euro, e ora restano due opzioni, 20 euro e 50mila euro. Fortuna vuole che dentro ci sia il bottino grosso. Finisce così in un abbraccio liberatorio e festoso tra Marco e Lucrezia, alla faccia dei gufi.